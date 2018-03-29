» رسميًا.. «جريشة» حكمًا في كأس العالم 2018

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فيفا

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جهاد جريشة

حكم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا»، عن قائمة الحكام التي تشارك في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، والتي ضمت الحكم المصري جهاد جريشة.

وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أنه تقرر اختيار 36 حكمًا للساحة، و63 حكمًا مساعدًا لإدارة مباريات بطولة كأس العالم، من بينهم 6 حكام أفارقة على رأسهم المصرى جهاد جريشة، الجامبي بكاري جاساما، والجزائرى مهدى عبيد.

كما تواجد الحكم السعودي فهد المرداسي والمساعدون عبدالله الشلوي و محمد العبكري، والحكم الإماراتى محمد عبد الله حسن، والحكم البحريني نواف شكر الله، فى قائمة الحكام المشاركين فى إدارة مباريات بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا الصيف المقبل.

ومن جانبه اعتبر عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام، أن اختيار جريشة يعد إنجازًا جديدًا للكرة المصرية بقيادة المهندس هاني أبوريدة، ويضاف لإنجاز المنتخب الوطني بتأهله للمونديال، وهو ما يعني حصول مصر على العلامة الكاملة في مونديال روسيا.

وتمنى عبد الفتاح التوفيق لجريشة وأن يكون خير ممثل للتحكيم المصري في أكبر حدث كروي عالمي.



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