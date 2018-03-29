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إحباط محاولة تهريب ساعات تجسس بالمطار

قضايا وحوادث

ساعات
ساعات

عبدالراضي الزناتي

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الرقابة

تجسس

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المطار

تمكن رجال الجمارك بإدارة جمرك الأمتعة الشخصية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، برئاسة نجوى شكرى مدير الجمارك، من إحباط محاولة تهريب ساعات تجسس بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

بناءً على مذكرة المعلومات المشتركة المقدمة من إدارة جمرك القطاع الخاص بقرية البضائع بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بقرية البضائع، بمحاولة شركة "ف . س . ا" إدخال أصناف ممنوعة ضمن مشمول البوليصة رقم 40229162/020 الواردة من إسبانيا بعدد واحد طرد مواد دعاية بوزن 63 كجم، والمحرر عنها البيان الجمركى رقم 8491 لسنة 2018.

تم تشكيل لجنة جمركية من أحمد فتحى مأمور الحركة، ووائل شعبان مأمور التعريفة، ومها صادق رئيس قسم الحركة، ومحمد صلاح رئيس قسم التعريفة، تحت إشراف محمد خضيرى مدير إدارة الحركة لكشف المشمول، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 26 ساعة مزودة بكاميرات تنصت وتجسس ذات دقة عالية ومزودة بكارت ميمورى، فقررت هدى محمود مدير عام جمارك الوارد، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 3 لسنة  2018، وتحريز المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وهلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى. 



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