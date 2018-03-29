تعليق ناري لـ«عمرو واكد» عن نتيجة الانتخابات

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الفنان عمرو واكد
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الانتخابات

التزوير

تعليق

عمرو واكد

أبدى الفنان عمرو واكد، غضبه الشديد مما وصفه بـ«التزوير» عقب نشر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، واصفًا من يمارس ذلك بـ«الحقير».

وكتب «واكد» عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» :« التزوير فعلا شيء حقير زي اللي بيمارسه بالضبط».

وتابع:«عيب لما الواحد ينتقد التزوير يلاقي كمية الشباشب دي على رأسها باطحة. والله عيب عليكم ده أنتم تفضحوا اي حد تأيدوه. اللهم اعوذ بك من دعمهم».

وقبل قليل كشفت صحف مقربة من السلطة، أن المؤشرات الإجمالية بعد انتهاء فرز الصناديق باللجان الفرعية والعامة ، تشير إلى أن عدد الناخبين المشاركين فى الاقتراع تجاوز 25 مليون مواطن ، وأن المرشح عبدالفتاح السيسى، حصل على أكثر من 23 مليون صوت، بنسبة 92% فى حين حصل منافسه موسى مصطفى موسى على نسبة 3%.

وأفادت الصحيفة نقلًا عن مصادر وزصفتها بالمطلعة، أن هذه المؤشرات، ربما تزيد أو تنقص، بنسب ضئيلة، عن النتتائج النهائية التى من المقرر صدورها عن الهيئة الوطنية للانتخابات فى الثانى من أبريل المقبل

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتسلم النتائج يدويا، حيث تسلم كل لجنة عامة أوراق العملية الانتخابية ومحاضر الفرز للجنة متابعة سير الانتخابات بالمحكمة الابتدائية التابعة لها، ورئيس المحكمة الابتدائية هو المنوط بتسليمها للهيئة الوطنية، حضوريا، وذلك فى حقائب خصصتها الهيئة، ويحضر رئيس المحكمة برفقة اثنين من المستشارين تصحبهم قوة تأمين، ويسلموا الأوراق إلى اللجنة المختصة بالهيئة الوطنية.


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