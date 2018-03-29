» قطر تعتذر عن المشاركة في البطولة العربية

29 مارس 2018 - 05:12 م

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم والرئيسي الشرفي للنادي الأهلي، اعتذار الأندية القطرية عن المشاركة فى النسخة الجديدة من البطولة العربية.

وكتب تركى آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «قطر تعتذر عن المشاركة فى البطولة العربية.. رسميًا».

ووجه الاتحاد العربى لكرة القدم الدعوة لثلاثة أندية إماراتية للمشاركة فى النسخة الجديدة من منافسات البطولة العربية التى تنطلق فى يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الاتحاد العربى وجه الدعوة لأندية العين المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى حسين الشحات والجزيرة وشباب الأهلى دبى للمشاركة فى البطولة العربية التى ستقام بمشاركة 32 ناديًا للمرة الأولى.

وأضافت الصحيفة، أن وفدًا من الاتحاد العربى لكرة القدم سيصل الإمارات الثلاثاء المقبل، لإقناع الأندية الثلاثة بالمشاركة في البطولة العربية، فى ظل ضغط المباريات التى ستعانى منها أندية العين والجزيرة وشباب الأهلى دبى الموسم المقبل بجانب مشاركة منتخب الإمارات فى بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة المقبلة من البطولة العربية مشاركة 3 أندية مصرية وهى الأهلي والزمالك والإسماعيلى، كذلك أندية الهلال والأهلي والاتحاد من السعودية.