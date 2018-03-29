الحكومة تثبت سعر الدولار في الموازنة الجديدة

29 مارس 2018 - 05:19 م

أرسلت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الموازنة العامة الجديدة والموازنة الاستثمارية لمجلس النواب.

وأوضح "إسماعيل"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن لقاءه مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تطرق للموازنة الاستثمارية واستكمال المشروعات المتوقفة والجاري تنفيذها، مشيرا إلى إنه تم الاتفاق على سعر 17.25 جنيه للدولار في الموازنة الجديدة و67 دولارًا للبترول.

وأشار إلى أن لقاءه مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل تطرق لمشروعات الطرق الرئيسية واستكمال طريق الدائري الإقليمي وصيانة الطرق والحفاظ عليها في المرحلة المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء، أن أهم المشروعات التي تركز عليها الحكومة في الموازنة الجديدة تطوير التعليم والصحة وبداية تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، بجانب العملية المعنية بإعادة هيكلة الوزارات بما يتناسب مع المرحلة الجديدة، خاصة وأن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لابد وأن يصاحبه تطوير جديد للأداء.