«أمازون» تخسر 30 مليار دولار بعد تهديدات «ترامب»

29 مارس 2018 - 05:27 م

قالت صحيفة "ذى إندبندنت" البريطانية إن أسهم "أمازون" تراجعت حوالى 5% أمس الأربعاء، مما أدى إلى انخفاض حوالى 30 مليار دولار فى القيمة السوقية لعملاق التكنولوجيا، وذلك بعدما نشر موقع "أكسيوس" تقريرا عن أن الرئيس دونالد ترامب مهووس بأكبر تجارة للتجزئة الإلكترونية فى العالم ويريد أن يحد من قوتها المتنامية.

وكان ترامب قد تحدث عن استخدام قوانين مكافحة الاحتكار لملاحقة الشركة لأنه يشعر بالقلق بشأن تأثر تجار التجزئة بأعمال أمازون، حسبما أشار موقع أكسيوس، مستشهدا بمصادر ناقشت القضية مع الرئيس، ويريد ترامب أن يغير المعاملة الضريبية لأمازون، وهى القضية التى أثارها الرئيس الأمريكى علنا العام الماضى عندما دعا إلى ضريبة إنترنت على تجار التجزئة على الرغم من أن أمازون بالفعل تجمع ضرائب مبيعات على المواد التى تبيعها بشكل مباشر للعملاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، ردا على هذا التقرير، إن الرئيس قال مرارا إنه يسعى دائما لخلق أرضية متساوية لجميع الشركات وهذا ليس مختلفا، سيبحث دائما عن طرق عديدة، مضيفة أنه لا توجد أى سياسات محددة على الطاولة فى الوقت الراهن.

كان ترامب قد شكى من "أمازون" فى الأحاديث الخاصة، ويعتقد أن الشركة أصبحت قوية أكثر من اللازم، حسبما أكد مسئول آخر بالإدارة الأمريكية لوكالة "رويترز".

ويحتل مؤسس شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، رأس قائمة أغنياء العالم بثروة تقدر بنحو 112 مليار دولار، وهو أول رجل أعمال فى العالم تتجاوز ثروته الـ100 مليار دولار، ويمتلك بيزوس جريدة "واشنطن بوست" التى يتهمها الرئيس الأمريكى بأنها تتخذ موقفًا سلبيًا ضده منذ أن كان مرشحًا للرئاسة.