  • الخميس 29 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:55 م
بحث متقدم
مرسى

«بيان عاجل» لنجل «مرسي» بشأن حالته الصحية

سعد الدين إبراهيم

«سعد الدين إبراهيم» يواجه الحبس 3سنوات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أول رسالة للرئيس عن مقاطعي الانتخابات

الفنان عمرو واكد

تعليق ناري لـ«عمرو واكد» عن نتيجة الانتخابات

النيل للطيران

العراق تحتجز طائرة مصرية

أوبر

«أوبر» ترفض الإفصاح عن بيانات عملائها للدولة

انتخابات الرئاسة

سعر الصوت وصل إلى مائة جنيه في "الانتخابات" ‎

مبارك

هذا الخطأ ارتكبه «مبارك» ويكرره «السيسي»

عبد الله السناوى

السناوى يكشف تفاصيل "ما بعد الرئاسية"

هل تلحق «المصري اليوم» بـ «التحرير» ؟

بالصور.. "مانشيت" يحيل المصرى اليوم لنيابة أمن الدولة

أردوغان يقاضي رئيس حزب اتهمه بالتحالف مع "كولن"

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

وكالات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. "مستقبل وطن" يحث المواطنين على التصويت بالجيزة

#

"نازلين نكمل المشوار" يتصدر "تويتر"

#

«الإسلام هو الحل» ليست للإخوان.. هل تعرف نشأتها

#

مستشار موسى مصطفى: "لو اتعصرت هنزل دم سيساوى"

أردوغان

تركيا

فتح الله كولن

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني، بسبب تصريحات له تربط بين "أردوغان" فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

وكان "كولن"، في وقت من الأوقات حليفا وثيقا لحكومة أردوغان لكن شقاقا حدث بينهما في السنوات الأخيرة، وأعلنت الحكومة حركة كولن منظمة إرهابية في 2016 واتهمت مؤيديه بالتحريض على محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في وقت لاحق من نفس العام وأسفرت عن مقتل 250 شخصا.

وقال كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني في وقت سابق هذا الأسبوع إن إردوغان كان أقرب إلى كولن من أي سياسي تركي آخر.

وقال في كلمة أمام أعضاء بحزبه في أنقرة "الذراع السياسية لشبكة كولن هي الشخص الذي يشغل الرئاسة.. الذراع السياسية رقم واحد لشبكة كولن.. المدافع رقم واحد هو الشخص الذي يشغل الرئاسة".

ورفض حسين أيدين، محامي إردوغان هذا الاتهام قائلا إن "من الواضح للجميع أن الرئيس يقود المعركة ضد شبكة كولن"، مضيفا أن ـردوغان يسعى للحصول على تعويض عما لحق به من أضرار قدره 250 ألف ليرة (63 ألف دولار).

وقال على تويتر ”رفعنا دعوى قضائية بسبب اتهامات قليجدار أوغلو الظالمة والتي لا أساس لها والموجهة لرئيسنا“.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل خرج السيسي من الانتخابات أقوى ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» دعوة إسرائيلية لربط غزة ومصر بـ «مشاريع تحلية»
» صدمة في الأهلي بسبب «معلول»
» الوليد بن طلال يتنازل عن حصته في أرباح "المملكة القابضة"
» قطر تعتذر عن المشاركة في البطولة العربية
» نجم الزمالك يوافق على الانتقال للمقاصة
» رسميًا.. «جريشة» حكمًا في كأس العالم 2018
» تحذير من «الكهرباء» للمواطنين بسبب العواصف الترابية
» شاهد.. الحلقة 112 من مسلسل «أرطغرل» كاملة ومترجمة
» مؤشر البورصة الرئيسي يصل المنطقة الخضراء
» خلعته زوجته.. فانتحر بالجيزة
» "أبو تريكة" يعود إلى مصر

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عشاء

    07:47 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018