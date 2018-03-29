أردوغان يقاضي رئيس حزب اتهمه بالتحالف مع "كولن"

29 مارس 2018 - 05:34 م

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني، بسبب تصريحات له تربط بين "أردوغان" فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

وكان "كولن"، في وقت من الأوقات حليفا وثيقا لحكومة أردوغان لكن شقاقا حدث بينهما في السنوات الأخيرة، وأعلنت الحكومة حركة كولن منظمة إرهابية في 2016 واتهمت مؤيديه بالتحريض على محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في وقت لاحق من نفس العام وأسفرت عن مقتل 250 شخصا.

وقال كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني في وقت سابق هذا الأسبوع إن إردوغان كان أقرب إلى كولن من أي سياسي تركي آخر.

وقال في كلمة أمام أعضاء بحزبه في أنقرة "الذراع السياسية لشبكة كولن هي الشخص الذي يشغل الرئاسة.. الذراع السياسية رقم واحد لشبكة كولن.. المدافع رقم واحد هو الشخص الذي يشغل الرئاسة".

ورفض حسين أيدين، محامي إردوغان هذا الاتهام قائلا إن "من الواضح للجميع أن الرئيس يقود المعركة ضد شبكة كولن"، مضيفا أن ـردوغان يسعى للحصول على تعويض عما لحق به من أضرار قدره 250 ألف ليرة (63 ألف دولار).

وقال على تويتر ”رفعنا دعوى قضائية بسبب اتهامات قليجدار أوغلو الظالمة والتي لا أساس لها والموجهة لرئيسنا“.