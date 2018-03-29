» الوليد بن طلال يتنازل عن حصته في أرباح "المملكة القابضة"

29 مارس 2018 - 05:51 م

أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، اليوم الخميس 29 مارس، تنازله عن أرباحه في شركة "المملكة القابضة" لهذا العام.

ووافق مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة"، بحسب وكالة "سبوتنيك"، على توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح خلال عام 2018 بنسبة 1.25% (5% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 12.5 هللة ربعيا لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 163.9 مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 655.9 مليون ريال لعدد الاسهم البالغ 3.705.882.300 سهم.

يأتي ذلك بعد تنازل رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عن 34 هللة لكل سهم أو ما يعادل 1197 مليون ريال سعودي من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة، بواقع 8.50 هللة لكل سهم أو ما يعادل 299.2 مليون ريال سعودي من حصته من الأرباح الربعية.