» صدمة في الأهلي بسبب «معلول»

29 مارس 2018 - 06:08 م

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، صدمة قوية بعد إصابة على معلول الظهير الأيسر للفريق والمنتخب التونسي، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في المباراة الودية أمام كوستاريكا.

وذكرت تقارير صحفية تونسية، أن الفحوصات الطبية، التي خضع لها معلول، أثبتت إصابته بكدمة قوية على مستوي كاحل الساق.

وكان معلول، قد تعرض لإصابة، خلال الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول لمباراة تونس وكوستاريكا الودية، والتي جمعت الفريقين أول أمس الثلاثاء، قبل أن يحل أسامة الحدادي بديلاً له.

وأشار موقع "الصباح نيوز" التونسي، إلى أن تلك الإصابة، ستفرض على اللاعب، الراحة لمدة لا تقل عن شهر، مضيفًا أن اللاعب سيكون جاهزًا مع بداية مباريات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستشهد مواجهة قوية بين الأهلي والترجي، والمقرر لها يوم الرابع من مايو المقبل.