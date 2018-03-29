» دعوة إسرائيلية لربط غزة ومصر بـ «مشاريع تحلية»

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دعت القناة السابعة العبرية إلى "الربط بين سكان قطاع غزة ومصر، عبر برنامج اقتصادي طويل الأجل تساهم فيه كل من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة؛ ويقوم على بناء مرافق لتحلية المياه وإنشاء ميناء بحري واستبدال نظام حركة حماس بنظام شاب يحلم بمستقبل أفضل".

وقالت إن "قطاع غزة ليس جزءًا من السلطة الفلسطينية، الحديث يدور عن منطقة منفصلة جغرافيًا عن الضفة الغربية، وتحتوي على كثافة سكانية تخلف في كل جانب من جوانبها، القطاع يرتبط أكثر بمصر على الصعيد الحضاري والثقافي أكثر من ارتباطه بالفلسطينيين والسكان العرب الذي يسكنون بمناطق الضفة".

وأوضحت أن "البرنامج الاقتصادي الأمريكي المصري الإسرائيلي سيحطم الأساطير التي تتحدث عن وجود تهديد ديموجرافي سكاني على دولة إسرائيل، وسيعمل على تهدئة الوضع الأمني، وسيدفن وهم قيام دولة فلسطينية، كما سيكون البرنامج حلا أخلاقيا لملايين البشر الذين يعانون من حكم الحمساوية المتطرفين".

في سياق منفصل، قالت القناة إنه "للمرة الأولى تقوم تل أبيب بنقل كتيبة (كركل) التابعة لحرس الحدود والعاملة على الحدود مع سيناء إلى  منطقة (بنيامين) الفاصلة بين القدس ورام الله".

وأوضحت أن "(كركل) هي الكتيبة القتالية الوحيدة التي تضم داخلها محاربون ومحاربات، وستنتقل للخدمة العسكرية لمدة 5 أشهر بالضفة الغربية". 

وأشارت إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تترك فيها هذه الكتيبة مكان خدمتها على الحدود مع مصر وتنتقل لفترة طويلة إلى مكان أخر، وبدءا من الشهر المقبل (أبريل)، سيصل المقاتلون والمقاتلات الإسرائيليات من (كركل) إلى المنطقة الفاصلة بين القدس ورام الله، الأمر الذي يتناقض مع التصريحات المتكررة لجادي ايزنكوت ريس أركان  الجيش الإسرائيلي الذي أكد دائمًا في الماضي أن هدف هذه الكتيبة هو فقط حماية حدود إسرائيل وليس أكثر من ذلك". 


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