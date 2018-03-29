» تفاصيل جلسة «مرتضى» مع لاعبي الزمالك

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المصريون

الزمالك

مرتضى

كشف أيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الجلسة التي عقدها مرتضى منصور رئيس النادي، مع اللاعبين عقب مران اليوم الخميس، والذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء.

وأكد "حافظ"، أن الجلسة جاءت من أجل تحفيز اللاعبين للفترة القادمة ومطالبتهم ببذل أقصى ما لديهم والتحلي بالإصرار والعزيمة.

وشدد مدير الكرة على أن منصور، نقل للاعبين عدم صحة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية بخصوص رحيل بعض اللاعبين عن الفريق، حيث أكد لهم أن كل هذا عار تمامًا من الصحة.

وأشار إلى أن رئيس النادي طالب اللاعبين بعدم الالتفات للشائعات والتركيز فقط في الملعب ولا شيء غير ذلك، ناقلا لهم ثقته في قدراتهم وقدرات الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، على عودة الانتصارات والبطولات خلال الفترة المقبلة.



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