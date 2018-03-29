بالصور.. طالبتان تفوزان بجائزة أجمل عارضات أزياء في العالم

خالد الشرقاوي
فازت الطالبة في معهد بيرم الروسي للثقافة (حكومي)، ألكسندرا ليشكوفا، بجائزة ملكة جمال عارضات الأزياء "Miss Supermodel Worldwide " لعام 2018.
وأقيمت المسابقة في مدينة "جورجان" الهندية وفازت فيها ألكسندرا بلقبها ومثلت بيلاروسيا في المسابقة.
وقالت إن المسابقة أتاحت لها فرصة التعرف على ثقافة الهند وعلى أشخاص جدد.
كما فازت يكاترينا يفدوكيموفا الطالبة من جامعة "تشيليابينسك" الروسية بجائزة الوصيفة الأولى، حسب موقع "لايف رو".
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