الأصوات الباطلة تطيح بـ«موسى» من منافسة «السيسي»

29 مارس 2018 - 07:01 م

كشفت المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية، عن تقدم الأصوات الباطلة على نسبة المصوتين للمرشح موسي مصطفي، منافس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحسب تجميعات للنتائج نشرتها بعض وسائل الإعلام استنادا إلى نتائج الفرز المعلنة من جانب القضاة المشرفين على مراكز الاقتراع بأنحاء البلاد، تجاوزت نسبة الأصوات الباطلة حاجز الـ6%، بينما لم تصل نسبة المصوتين لـ"موسى" إلى 3%.

ووفق صحيفة "الأهرام" الحكومية، فإن المؤشرات الأولية تبين أن السيسي حصل على نسبة تتجاوز الـ92% من أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بإجمالي تقريبا 23 مليون صوت صحيح، بينما حصل المرشح الآخر موسى على نسبة لا تتجاوز 3% من إجمالي الأصوات (دون ذكر أعداد المصوتين له).

كما نشرت وسائل إعلام مقربة من السلطة، مؤشرات لنتائج الانتخابات الرئاسية، حيث أفادت بأن نسبة الحضور تقرر بـ 23293911 صوت، حصل السيسي منها على 21088295 صوت بنسبة 90.53%، وكانت الأصوات الباطلة 1522819 صوت بنسبة 06.54%، في حين حصل موسي مصطفي 682797 صوت 02.93%.

واختتم، مساء الأربعاء، التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تضم مرشحين فقط هما السيسي الذي يسعى لفترة ولاية ثانية من 4 سنوات، وموسى رئيس حزب الغد، الذي أعلن سابقًا تأييده للأول.

وفور اختتام التصويت، بدأت عملية فرز الأصوات، التي تنتهي في وقت لاحق الخميس.

وفي انتخابات 2014، حصل السيسي على 23 مليونًا و780 ألفاً و104 أصوات بواقع 96% من إجمالي عدد الناخبين، آنذاك، في حين حصل منافسه حمدين صباحي على 757 ألفًا و511 صوتًا بواقع 3.9% من إجمالي عدد المصوتين.

وبخصوص نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية، تفيد المؤشرات الأولية بأن قرابة 25 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم، من إجمالي من لهم حق التصويت في الانتخابات، البالغ عددهم نحو 59 مليونا داخل البلاد؛ أي بنسبة 42.37%.

وفي رئاسيات 2014، بلغت نسبة المشاركة نحو 47%، فيما تعد رئاسيات 2012 -التي فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي أكثر انتخابات شهدت مشاركة حتى الآن بنسبة 52%.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الهيئة الوطنية للانتخابات عن صحة المؤشرات المعلنة لنتائج الانتخابات الرئاسية، لكن الهيئة ستعلن رسميًا النتائج النهائية الإثنين المقبل، بعد الفصل في أي طعون قد يتم تقديمها، وإضافة أرقام تصويت الناخبين المصريين في الخارج التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.