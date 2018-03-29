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إصابة 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي

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إصابة فلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة 3 مواطنين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرقي قطاع غزة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية قولها: "إن مواطنين اثنين أُصيبا قرب المقبرة الشرقية شرق مدينة غزة، فيما أُصيب الثالث شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خانيونس جنوب القطاع".

ورفع الاحتلال الإسرائيلي درجة الاستعداد في المناطق المتاخمة لقطاع غزة استعدادا لمسيرات "العودة الكبرى" التي ينظمها الفلسطينيون.

وشهدت المناطق الفلسطينية القريبة من الجدار العازل استعدادات كبرى لمسيرة "العودة"، حيث تم نصب الخيام لاستقبال المشاركين في المسيرة.

وبعثت إسرائيل برسالة إلى الأمم المتحدة أكدت فيها أنه من حقها "الدفاع عن نفسها" بحسب قولها، ضد المسيرات التي ينظمها الفلسطينيون، تأكيدًا على حقوقهم المشروعة ورفضا لمصادرة أراضيهم.

وألغى الجيش الإسرائيلي إجازات عيد الفصح لمجنديه العاملين في المناطق المحتمل أن تشهد اشتباكات مع الفلسطينيين المشاركين في المسيرة.


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