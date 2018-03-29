» "مونشي": رفض الاستغناء عن "صلاح" غباء

29 مارس 2018 - 07:33 م

كشف مونشي، المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، كواليس بيع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال "مونشي"، في تصريحات نشرها موقع "فوتبول إيطاليا"، إن نادي روما اضطر إلى الاستغناء عن المصري محمد صلاح في الصيف الماضي، وبيعه لليفربول الإنجليزي.

وتحدث "مونشي"، عن تحركات روما في سوق الانتقالات، مؤكدًا بقاء حارس مرمى الفريق أليسون بيكر، الذي يرغب ريال مدريد في ضمه، مشيرًا إلى أن ما حدث مع "صلاح" لن يتكرر مع الحارس البرازيلي.

وقال مونشي: "لا يمكنني أن أقول أن أليسون سيبقى في روما لمدة 30 عامًا، إذا فكرت في مستقبل أقصر، سأقول نعم، سيبقى معنا في الموسم المقبل لأننا لسنا بحاجة لبيعه".

وأضاف: "لم نبِع أي لاعب حتى الآن ولم نتلقَ أي عروض، على الرغم من أننا سنستمع إليهم إذا وصلوا لأن هذه مهمة المدير الرياضي".

وتابع مونشي بشأن رحيل محمد صلاح: "كان علينا بيعه قبل 30 يونيو، انتقاله لليفربول حدث قبل تأثير صفقة نيمار، الذي أحدث ثورة في السوق، لقد حققنا عملية بيع مهمة وإلا لأصبحت أنا وماورو بالديسوني (المدير العام لروما) أغبياء".

كان نيمار دا سيلفا قد انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، في صفقة بقيمة 222 مليون يورو.

يذكر أن محمد صلاح، انتقل لليفربول قادمًا من روما في الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو، ليقدم مستوى مميز بقميص الريدز.