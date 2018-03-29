"هيفاء وهبي" تنفي شائعات حول مسلسلها الجديد «لعنة كارما»

29 مارس 2018 - 07:36 م

نفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ما تردد مؤخرًا من أنباء بشأن مسلسلها التلفزيوني الجديد "لعنة كارما"، التي تناولت قصته، وطبيعة الشخصية التي تجسدها في أحداثه.

وقالت "وهبي"، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، إن "كل الكلام المكتوب عن أحداث مسلسل لعنة كارما غلط بغلط لا تجارة آثار ولا سيّدة أعمال بالنسبة للمشهد اللي نزل كان بروفة حركة لأحد المشاهد".

كما وجهت الفنانة اللبنانية، رسالة لكل المنتقدين لاستعراضها لجسمها وشعرها، قائلة: "أما التعليقات على استعراض الجسم والشعر و… فيا ريت تخبطوا راسكم بأقرب حيط كارما حتزعل ناس كتير! صباح القصف".

ونقل رد هيفاء وهبي على "سناب شات" قناة "إل بي سي" اللبنانية، والتي أعادت هيفاء تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

ومسلسل "لعنة كارما" من تأليف عبير سليمان، ومن إنتاج ممدوح شاهين، ويشارك في بطولته نبيل عيسى، وسامح الصريطي، وشيرين، وأحمد صيام، والمذيع باسم ألزارو، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان هذا العام.

يذكر أن المخرج إسماعيل فاروق، أعلن انسحابه عن إخراج مسلسل "لعنة كارما" في شهر فبراير، بسبب إصابته بأزمة صحية مفاجئة، وهو ما جعل هيفاء تتمنى الشفاء العاجل له.

ومسلسل "لعنة كارما" هو خامس تجارب هيفاء وهبي في الدراما التلفزيونية، بعد "كلام على ورق"، و"مولد وصاحبه غايب"، و"مريم"، و"الحرباية".



