بمشاركة «الغزال».. هلسنكي يتأهل إلى نصف نهائي كأس فنلندا

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الرياضة

عمرو جمال
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فنلندا

المصريون

عمرو جمال

هلسنكي

تأهل فريق هلسنكي الفنلندي إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على ضيفه نادي كوبيون بالوسورا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في دور ربع نهائي من البطولة.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب الدولي "عمرو جمال" مهاجم منتخب مصر، والمحترف في صفوف هلسنكي  في المباراة كبديل، في أولى مبارياته مع ناديه الجديد بعد الانضمام إلى هلسنكي.

أهداف المباراة جاءت في الشوط الأول من اللقاء، الهدف الأول جاء عبر اللاعب "ريكو ريسكي" في الدقيقة العاشرة، ثم في الدقيقة 36 تمكن اللاعب "جواو كلاوس" من إحراز الهدف الثاني.

وشارك "جمال" والمعار من الأهلي كبديل في الشوط الثاني بالدقيقة 77 بدلاً من "كلاوس".

ويهذا الفوز يتأهل نادي هلسنكي إلى دور نصف نهائي كأس فنلندا.


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