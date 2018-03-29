» مفاجأة.. «أون سبورت» تُقدم عرضًا لـ«أبوتريكة»

29 مارس 2018 - 08:08 م

كشف المعلق الرياضي، التونسي عصام الشوالي، عن أن قناة «أون» قدمت عرضًا للنجم محمد أبو تريكة، مهاجم الأهلي والمنتخب الأسبق، ليكون ضمن طاقمه التحليلي.

وأوضح "الشوالي"، أن محمد أبو تريكة أنهى بشكل رسمي تعاقده مع مجموعة قنوات «بي إن سبورت» الرياضية القطرية.

وكتب المعلق على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور «إنستجرام»: «أنهي يوم أمس اللاعب السابق للنادي الأهلي محمد أبو تريكة تعاقده مع قنوات بي إن سبورت تمهيدًا لعودته إلى وطنه لتستغل شبكة أون تي في الوضع وتقدم له عرضا ليكون ضمن طاقمه التحليلي».

واختتم تعليقه على الصورة التي نشرها لـ «أبو تريكة» موجهها حديثه له قائلا: «باش تخلي بلاصة في بي إن».

يُذكر أن لاعب منتخب مصر الأسبق «أبو تريكة» قد صرح بقرب عودته إلى مصر وذلك بعد أن أوصت نيابة النقض مجددًا بإلغاء القرار السابق بشأن وضع اسم اللاعب على قوائم الجماعات الإرهابية المحظورة.



