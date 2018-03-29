«زيدان» يتجه لإراحة «رونالدو» أمام لاس بالماس

29 مارس 2018 - 08:49 م

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن اتجاه الفرنسي زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، لإراحة البرتغالي "كريستيانو رونالدو" مهاجم المرينجي، من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة بالليجا.

وسيواجه النادي الملكي نظيره لاس بالماس مساء السبت على ملعب "دي جران كاناريا"، ضمن لقاءات الجولة الثلاثين من الليجا الإسبانية.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن المدرب الفرنسي "زين الدين زيدان" المدير الفني للنادي الملكي، قرر إراحة "رونالدو" أمام بالاس.

وأشارت الصحيفة إلى أن "زيدان" قرر إراحة هداف الفريق، بسبب مباراة يوفنتوس الإيطالي بعد المقبلة، في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث يسعي الفرنسي إلى أن يكون نجمه الأول جاهز بشكل تام للمباراة المرتقبة أمام السيدة العجوز.

يُذكر أن اللوس بلانكوس سيحل ضيفًا على البيانكونيري في الثالث من أبريل القادم على ملعب "أليانز ستاديوم" في ذهاب دور ربع النهائي؛ فيما تقام مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الحادي عشر من الشهر ذاته.