بالصور.. «عبد الله» يتابع أعمال نظافة ميادين الغردقة

تفقد اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم، ميدان "الدهار" بمدينة الغردقة، لمتابعة أعمال النظافة بالميدان، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالمدينة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات بها.

وخلال تواجده بالميدان وجه المحافظ الشكر والتحية لعمال النظافة، نظرا لمجهودهم في الحفاظ علي نظافة الشوارع والميادين بالمدينة الساحلية، مناشدا جميع المواطنين بضرورة الحفاظ علي المظهر الجمالي للمدينة حتى تظهر بالشكل اللائق بكونها احد أهم المقاصد السياحية المصرية.