السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا جديدًا

29 مارس 2018 - 09:32 م

اعترض الدفاع الجوي السعودي، اليوم الخميس، صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيا الحوثي على مدينة جازان الحدودية، وتمكن الدفاع من تدمير الصاروخ، وفقًا لـ"العربية نت".

وأمس الأربعاء، أدان مجلس الأمن الدولي، إطلاق الميليشيات الحوثية الصواريخ على السعودية، لافتًا إلى أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيات الحوثي تهدد أمن المنطقة.

ودعا المجلس جميع الدول الأعضاء إلى تطبيق كامل لحظر توريد الأسلحة كما هو مطلوب في قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2216، وأعرب أعضاء المجلس في هذا الصدد عن عميق قلقهم بشأن انتهاك هذا الحظر.

وتصدت قوات الدفاع الجوي 7 صواريخ باليستية مساء أمس الأول على عدد من المدن السعودية، نتج عنها مصرع مصري مقيم وإصابة اثنين آخرين.



