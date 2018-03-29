» بالفيديو.. "مرتضى" يعود للهجوم على «سما المصري»

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الزمالك

سما المصري

مرتضى

الرئاسية

شنّ المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب، هجومًا ناريًا على الفنانة سما المصري؛ على خلفية مشاركته في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "عيب، إنتي أسأتِ لسيدات مصر وشوهتِ صورتهم".

وكانت "سما المصري" أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية، ثاني أيام الاستحقاق الرئاسي، داخل نقابة المهن العلمية بمنطقة الأزبکية، بعدما وصلت إلى اللجنة على متن "فيسبا".

وانتقد مرتضى منصور، وصول "سما" إلى اللجنة على "فيسبا"، قائلًا: "رايحة اللجنة على موتوسيكل.. عيب.. ستات مصر هم البسطاء اللي عارفين قيمة مصر وأشرف منك".

وحرص مرتضى على تفقد بعض اللجان الانتخابية، ومنها لجنة مدرسة التوفيقية الثانوية للبنين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، بداية من 26 مارس حتى 28 مارس 2018.

ويتنافس في انتخابات الرئاسة المرشحان عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليوناً و78 ألفاً و138 ناخباً، موزعين على 13 ألفاً و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقاً لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم نحو 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلاً أجنبياً علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، بعد أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.



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