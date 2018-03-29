في 13 عامًا.. 4 انتخابات رئاسية و2012 تنتصر

29 مارس 2018 - 10:11 م

27 مرشحًا خلال 4 انتخابات رئاسية في مصر



"مرسي" يحتل المركز الأول في عدد المؤيدين له بما يزيد على 25 مليون ناخب

"رفعت العجرودي" يحصل على 4 آلاف صوت انتخابي في 2005

الأصوات الباطلة تسيطر على المركز الثاني في انتخابات 2014 و2018

أكبر مشاركة تصويتية في انتخابات 2012 وبعدها رئاسية 2014

على مدار 13 عامًا جرت 4 انتخابات رئاسية، تنافس خلالها 27 مرشحًا رئاسيًا، وتباينت نسب المشاركة فيها وكانت انتخابات 2012، هي الأكثر من حيث كثافة المشاركين في التصويت، حيث تخطت في جولة الإعادة 51% من أعداد من يحق لهم التصويت.

فاز خلال الانتخابات الرئاسية 3 رؤساء وهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، والمعزول محمد مرسي، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي خلال المدة الفائتة، وهناك مؤشرات كبرى لفوزه بالانتخابات التي انتهت أمس.

وشارك في انتخابات 2005، نحو 7 ملايين ناخب من إجمالي 32 مليون ناخب لهم حق التصويت، وارتفعت نسبة المشاركة في انتخابات 2012، ووصلت إلى ما يزيد على 25 مليون مشارك بنسبة 51% من أعدد الناخبين.

وفي انتخابات 2014، انخفضت نسب التصويت ووصلت إلى 25 مليون مواطن بنسبة 47% من أعداد الناخبين.

وتقول المؤشرات الأولية في انتخابات 2018 إن حضور ما يقرب من 25 مليونًا والمشاركة في التصويت من أصل 60 مليون ناخب.

في أول انتخابات رئاسية.. 7 ملايين مشارك







تعتبر انتخابات سبتمبر 2005، هي أول انتخابات تعددية بعد ثورة 23 يوليو 1952؛ وذلك لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية، وقد فاز الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالانتخابات بعدد أصوات زاد على 6 ملايين صوت انتخابي.

وقد شارك في الانتخابات الرئاسية 2005، 7131851 ناخبًا بنسبة 23% من إجمالي الناخبين، والذين بلغ عددهم نحو 32 مليون ناخب.

وتنافس على كرسي الرئاسة 10 مرشحين هم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والدكتور أيمن نور، مرشح حزب الغد، والدكتور نعمان جمعة، مرشح حزب الوفد الجديد، وأسامة شلتوت، عن حزب التكافل الاجتماعي، وحيد الأقصري، عن حزب مصر العربي الاشتراكي.

كما تنافس على منصب رئيس الجمهورية كل من إبراهيم ترك، عن حزب الاتحاد الديمقراطي، ممدوح قناوي، عن حزب الدستوري الاجتماعي الحر، أحمد الصباحي، عن حزب الأمة، وفوزي غزال، من حزب مصر 2000، ورفعت العجرودي، عن حزب الوفاق القومي.

واستحوذ الرئيس الأسبق حسني مبارك على 6,316,714 صوتًا بنسبة 88.571% من أصوات الناخبين، وحلّ ثانيًا الدكتور أيمن نور 540,405 بنسبة 7.3%، فيما احتلّ الدكتور نعمان جمعة المركز الثالث 201,891 بنسبة 2.8% من أعداد المصوتين.

وحلّ شلتوت رابعًا بما يقرب من 30 ألف صوت، والأقصري خامسًا بـ12 ألف صوت، وإبراهيم ترك سادسًا بـ6 آلاف صوت، وممدوح قناوي، سابعًا بما يزيد على 5 آلاف صوت.

فيما احتلّ أحمد الصباحي، المركز الثامن بما يزيد على 4 آلاف صوت، فيما تذيل قائمة المرشحين كل من فوزي غزال، ورفعت العجرودي، بعدد ما يزيد قليلاً على 4 آلاف صوت انتخابي.

في 2012.. أكبر مشاركة انتخابية في تاريخ مصر









تعتبر انتخابات 2012، هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير2011، وأقيمت الجولة الأولى يومي 23 و24 مايو من عام 2012، وأقيمت الجولة الثانية يومي 16 و17 يونيو.

أسفرت جولة الإعادة في الانتخابات، عن فوز مرشح حزب الحرية والعدالة، محمد مرسي، بنسبة 51.73% على منافسه أحمد شفيق الحاصل على نسبة 48.27%.

وشارك في الانتخابات الرئاسية 23 مليونًا و672 ألفًا و236 بأصواتهم، من بينهم 23 مليونًا و265 ألفًا و516 صوتًا صحيحًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 406 آلاف و720 صوتًا، من إجمالي 50 مليونًا و996 ألفًا و746 صوتًا، يحق لهم التصويت، وسجلت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 46.42%.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 2012، 13 مرشحًا، وهم مرشح حزب الحرية والعدالة، محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عصر مبارك، والقيادي الناصري حمدين صباحي، ورئيس حزب مصر القوية، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

كما تنافس على منصب رئيس الجمهورية، عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، والمفكر الإسلامي محمد سليم العوا، والحقوقي خالد علي، أبو العز الحريري، ممثلًا عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، هشام البسطويسي، من حزب التجمع.

ومن حزب الجيل الديمقراطي محمد فوزي عيسى، حسام خير الله، من حزب السلام الديمقراطي، عبد الله الأشعل من حزب الأصالة ومحمود حسام مستقل.

واستحوذ محمد مرسى، على قائمة أعداد المصوتين بعدد أصوات 5 ملايين و764 ألفًا و952 صوتًا، وحلّ الفريق أحمد شفيق ثانيًا برصيد 5 ملايين، و505 آلاف و327 صوتًا، وحلّ حمدين صباحي، ثالثًا برصيد 4 ملايين و820 ألفًا و273 صوتًا، عبد المنعم أبو الفتوح رابعًا، برصيد 4 ملايين و65 ألفًا و239 صوتًا.

وحلّ خامسًا عمرو موسى برصيد 2 مليون و588 ألفًا و850 صوتًا، ومحمد سليم العوا 235 ألفًا و374 صوتًا، خالد على 134 ألفًا و56 صوتًا، هشام البسطويسى 29 ألفًا و189 صوتًا، محمود حسام 23 ألفًا و992 صوتًا، محمد فوزي عيسى23 ألفًا و889 صوتًا.

وتذيل كل من اللواء حسام خير الله، والسفير عبد الله الأشعل، القائمة برصيد 12 ألفًا و249 صوتًا.

وفي جولة الإعادة شارك 25?577?511 بنسبة 51% وفاز الرئيس الأسبق محمد مرسي برئاسة الجمهورية، متقدمًا بفارق يقترب من مليون صوت انتخابي من المنافس له في جولة الإعادة الفريق أحمد شفيق.

47% من الناخبين يشاركون في 2014







لم تشهد الانتخابات الرئاسية في 2014، عددًا كبيرًا من المرشحين، فتنافس على كرسي الرئاسة مرشحان اثنان فقط هما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والقيادي الناصري حمدين صباحي.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية للعام 2014، هي ثالث انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير.

وقد أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الفترة من 15 إلى 18 مايو (تم مدها حتى 19 مايو) لاقتراع المصريين في الخارج، ويومي 26 و27 مايو (تم مدها حتى 28 مايو) لإجراء الانتخابات في الداخل.

وارتفعت نسبة من لهم الحق في التصويت إلى 53,909,306، وقد شارك في الانتخابات الرئاسية نحو 25,260,190 مواطنًا، وكانت الأصوات الصحيحة 24,537,615، ووصلت الأصوات الباطلة إلى 1,040,608.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 47.45 في المائة من إجمالي الناخبين المقيدين في كشوف الناخبين.

وصوّت للرئيس عبد الفتاح السيسى 23,780,104 ناخبين بنسبة 96.1% من المشاركين، فيما انتخب حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبي المصري 757,511 بنسبة 3.9% بعد الأصوات الباطلة التي تعدت مليون صوت انتخابي.

42% نسبة المشاركة في "رئاسية 2018"







من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2 أبريل المقبل.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون في 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبًا يعاونهم 110 آلاف موظف.

وقد تحدثت تقارير إعلامية، عن أن المؤشرات الإجمالية بعد انتهاء فرز الصناديق باللجان الفرعية والعامة، تشير إلى أن عدد الناخبين المشاركين في الاقتراع تجاوز 25 مليون مواطن، وأن المرشح عبد الفتاح السيسى، حصل على أكثر من 23 مليون صوت، بنسبة 92% في حين حصل منافسه موسى مصطفى موسى على نسبة 3%.