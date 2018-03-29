  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:01 ص
بحث متقدم
موسى مصطفى موسى

منافس "السيسي": هذا ما سأفعله عند مقابلة الرئيس

البنك المركزي

قرار هام من "المركزي" بشأن أسعار الفائدة

الرئيس المعزول محمد مرسي

أنباء عن تدهور صحة "مرسي" بشكل غير مسبوق

جمال سلطان

«سلطان»: إجراءات هامة على «السيسي» اتخاذها

مبارك ومرسي والسيسي

في 13 عامًا.. 4 انتخابات رئاسية و2012 تنتصر

عماد الدين أديب

«أديب»: يجب تعديل الدستور في هذا الموعد

البرلمان

رفض برلماني لتفعيل غرامة المقاطعين للانتخابات

كيرستن كنيب، صحفي مختص في شؤون الشرق الأوسط والعالم العربي

نتائج انتخابات مصر تحققها الأنظمة المستبدة

الفنان عمرو واكد

تعليق ناري لـ«عمرو واكد» عن نتيجة الانتخابات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أول رسالة للرئيس عن مقاطعي الانتخابات

على مسئولية نجله..

أنباء عن تدهور صحة "مرسي" بشكل غير مسبوق

دفتر أحوال الوطن

الرئيس المعزول محمد مرسي
الرئيس المعزول محمد مرسي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

نجل مرسى: أخشى على والدى من الموت

#

فرجانى: الحكومة تتجه نحو بيع المشروعات العامة

#

المالية تفعل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية أون لاين

#

تدهور الحالة الصحية للفنانة "نورا"

تحدث "أحمد"، النجل الأكبر للرئيس المعزول، محمد مرسي، عن أنباء متواترة بشأن تدهور الحالة الصحية لوالده بشكل غير مسبوق.
جاء ذلك حسب بيان نشره "أحمد"، المتحدث باسم أسرته، عبر صفحته على "فيسبوك"، تحت عنوان "بيان عاجل إلى من يهمه الأمر أيًا كان اتجاهه أو انتماؤه".
وقال في البيان: "تواترت الكثير من الأنباء عن سوء الحالة الصحية للوالد الرئيس مرسي (66 عاما)، بصورة لم يسبق لها مثيل وسط تجاهل تام من قبل سجانيه"، دون تفاصيل أكثر.
وحمّل نجل مرسي الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية المسؤولية عن حياة والده، وعدم تلقيه العلاج المناسب.
ودعا "شرفاء الوطن العربي والمصري والإسلامي" إلى تبني قضية والده الحقوقية وحقه الأصيل في الرعاية الصحية المناسبة، وفق البيان.
وأمس الأربعاء أعلنت لجنة برلمانية بريطانية مستقلة، أن مرسي المحتجز بسجن طره جنوبي القاهرة محتجز في ظروف "لا تلبي المعايير المصرية والدولية"، وحذرت من أنها "قد تُعجل بوفاته".
وفي تقرير لها، قالت اللجنة، المكونة من ثلاثة برلمانيين وتتقصى ظروف اعتقال مرسي، إن الأخير "يعاني من مشكلات صحية، مثل أمراض السكري والكبد والكلى، ولا يتلقى رعاية طبية كافية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن بيان أسرة مرسي، أو تقرير اللجنة البرلمانية البريطانية.
غير أن وزارة الداخلية عادة ما تقول إنها لا تميز بين السجناء، وتقدم لهم الرعاية والخدمات التي أقرها القانون، وإنها ترفض أي تدخل في شؤونها.
وأوائل مارس/آذار الجاري، رفضت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصرية طلب اللجنة البرلمانية البريطانية المذكورة لزيارة مرسي، معتبرة أياها تدخلا في شؤون مصر.
ومرسي محبوس منذ 3 يوليو 2013، حين أُطيح به بعد عام واحد من فترته الرئاسية.
وإضافة إلى إدارجه ضمن "قائمة الإرهاب"، صدر بحقه أحكام نهائية في 3 قضايا هي: السجن 25 عاما بقضية "التخابر مع قطر"، والسجن 20 عاما بقضية "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، والحبس ثلاث سنوات في "إهانة القضاء".
بينما يعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين، هما: "الهروب من السجون"، و"التخابر مع (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس".
وينفي مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه في تلك القضايا، ويعتبر أنها محاكمات سياسية، وهو ما تنفيه السلطات، وتشدد على استقلال ونزاهة القضاء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل خرج السيسي من الانتخابات أقوى ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» "المناوي" يرد على واقعة مانشيت "المصري اليوم"
» تصعيد غير مسبوق بين موسكو وواشنطن
» تطورات جديدة بشأن أزمة "أوبر" و"كريم"
» انتخابات مصر.. أجواء من القمع لحشد الناخبين
» ترامب: سنغادر سوريا قريباً جداً
» بالفيديو.. "مرتضى" يعود للهجوم على «سما المصري»
» مفاجأة.. «أون سبورت» تُقدم عرضًا لـ«أبوتريكة»
» بالدليل.. الطيور تستخدم جهاز (GPS )
» استطلاع: «السيسي» لم يوفّق في حواره مع «ساندرا»
» "مونشي": رفض الاستغناء عن "صلاح" غباء
» السعودية تحذر رعاياها في بريطانيا

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى