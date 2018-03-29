مصر تعتزم إصدار أدوات دين بـ 24.9 مليار دولار

منافس "السيسي": هذا ما سأفعله عند مقابلة الرئيس
قرار هام من "المركزي" بشأن أسعار الفائدة
أنباء عن تدهور صحة "مرسي" بشكل غير مسبوق
«سلطان»: إجراءات هامة على «السيسي» اتخاذها
في 13 عامًا.. 4 انتخابات رئاسية و2012 تنتصر
«أديب»: يجب تعديل الدستور في هذا الموعد
رفض برلماني لتفعيل غرامة المقاطعين للانتخابات
نتائج انتخابات مصر تحققها الأنظمة المستبدة
تعليق ناري لـ«عمرو واكد» عن نتيجة الانتخابات
أول رسالة للرئيس عن مقاطعي الانتخابات
المصريون ووكالات
فجر
04:27
شروق
05:51
ظهر
12:04
عصر
15:36
مغرب
18:18
عشاء
19:48