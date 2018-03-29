  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:03 ص
بحث متقدم
موسى مصطفى موسى

منافس "السيسي": هذا ما سأفعله عند مقابلة الرئيس

البنك المركزي

قرار هام من "المركزي" بشأن أسعار الفائدة

الرئيس المعزول محمد مرسي

أنباء عن تدهور صحة "مرسي" بشكل غير مسبوق

جمال سلطان

«سلطان»: إجراءات هامة على «السيسي» اتخاذها

مبارك ومرسي والسيسي

في 13 عامًا.. 4 انتخابات رئاسية و2012 تنتصر

عماد الدين أديب

«أديب»: يجب تعديل الدستور في هذا الموعد

البرلمان

رفض برلماني لتفعيل غرامة المقاطعين للانتخابات

كيرستن كنيب، صحفي مختص في شؤون الشرق الأوسط والعالم العربي

نتائج انتخابات مصر تحققها الأنظمة المستبدة

الفنان عمرو واكد

تعليق ناري لـ«عمرو واكد» عن نتيجة الانتخابات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أول رسالة للرئيس عن مقاطعي الانتخابات

في 3 أشهر

مصر تعتزم إصدار أدوات دين بـ 24.9 مليار دولار

مال وأعمال

وزارة المالية
وزارة المالية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"ساويرس" يتصدر قائمة أغنياء مصر بـ116 مليار جنيه

#

اتفاقية تصدير الغاز لمصر «انتصار لإسرائيل»

#

تأسيس صندوق مصري سعودي للاستثمار

#

أزمة اقتصادية تحدث ولا أحد يتكلم عنها

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إنها ستصدر أدوات دين (سندات وأذون خزانة) تقدر بنحو 24.9 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها ستصدر أدوات دين بنحو 438.7 مليار جنيه (24.9 مليار دولار) في الربع الرابع من العام المالي الجاري (من أبريل/نيسان حتى يونيو/ حزيران).
ووفق الوزارة، تم إصدار أدوات دين بنحو 342 مليار جنيه (19.4 مليار دولار) في الربع الرابع من العام المالي السابق 2016-2017، أي أن أدوات الدين الجديدة ستشهد ارتفاعاً بنحو 28.2 بالمائة.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
وتستدين الحكومة المصرية من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وارتفع الدين العام المحلي بمصر إلى 3.16 تريليونات جنيه (180 مليار دولار) في يونيو 2017 مقابل 2.62 تريليون جنيه (149مليار دولار) في يونيو 2016، وفق لبيانات البنك المركزي.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، في وقت سابق، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2 بالمائة إلى 415 مليار جنيه (23.6 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.
وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.6 مليار دولار).
وتلتهم فوائد الديون بمصر نحو 32 بالمائة من إجمالي المصروفات حالياً مقابل 19 بالمائة قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل خرج السيسي من الانتخابات أقوى ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» "المناوي" يرد على واقعة مانشيت "المصري اليوم"
» تصعيد غير مسبوق بين موسكو وواشنطن
» تطورات جديدة بشأن أزمة "أوبر" و"كريم"
» انتخابات مصر.. أجواء من القمع لحشد الناخبين
» ترامب: سنغادر سوريا قريباً جداً
» بالفيديو.. "مرتضى" يعود للهجوم على «سما المصري»
» مفاجأة.. «أون سبورت» تُقدم عرضًا لـ«أبوتريكة»
» بالدليل.. الطيور تستخدم جهاز (GPS )
» استطلاع: «السيسي» لم يوفّق في حواره مع «ساندرا»
» "مونشي": رفض الاستغناء عن "صلاح" غباء
» السعودية تحذر رعاياها في بريطانيا

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى