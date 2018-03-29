"مايكروسوفت" تعلن عن عملية إعادة هيكلة كبرى

29 مارس 2018 - 10:36 م

أعلنت شركة "مايكروسوفت" العملاقة للتكنولوجيا (كبرى شركات التقنية في الولايات المتحدة)، اليوم الخميس، عن إجراء عملية إعادة هيكلة كبرى لتحديث خدماتها.



وتشمل العملية الجديدة تشكيل فريقين رئيسيين للتعامل بشكل أفضل مع عمليات الابتكار وخدمة العملاء.



وقال ساتيا نادلا، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان، إن الشركة تعمل على تأسيس فريق تجارب وأجهزة، وآخر مختص بتكنولوجيا تخزين البيانات السحابية والذكاء الاصطناعي.



وأضاف أن "فريق التجارب والأجهزة سيركز على المستخدمين النهائيين واستخدامهم لنظام التشغيل ويندوز، وبرنامج أوفيس، والتطبيقات ذات الصلة".



وأشار البيان، إلى أن الفريق الأول سيرأسه راجيش جها، نائب الرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة منتجات "مايكروسوفت أوفيس".



وأوضح أن الفريق الثاني، سيركز على البنية التحتية للحوسبة السحابية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والخدمات والمعرفة، وسيرأسه سكوت جوثري، نائب الرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة "كلاود آند إنتربرايز غروب" في الشركة.



ووفقا للبيان، فإن تيري مايرسون، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ويندوز ومجموعة الأجهزة الذي انضم إلى مايكروسوفت قبل 21 عاما، سيغادر الشركة.



واستجابت أسهم مايكروسوفت، بشكل إيجابي لتلك الأخبار، حيث سجلت ارتفاعا بقيمة 90.58 دولار في الساعة 11: 00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15: 00 ت.غ) أو بنسبة 1.3 في المائة.

