  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:23 ص
بحث متقدم
موسى مصطفى موسى

منافس "السيسي": هذا ما سأفعله عند مقابلة الرئيس

البنك المركزي

قرار هام من "المركزي" بشأن أسعار الفائدة

الرئيس المعزول محمد مرسي

أنباء عن تدهور صحة "مرسي" بشكل غير مسبوق

جمال سلطان

«سلطان»: إجراءات هامة على «السيسي» اتخاذها

مبارك ومرسي والسيسي

في 13 عامًا.. 4 انتخابات رئاسية و2012 تنتصر

عماد الدين أديب

«أديب»: يجب تعديل الدستور في هذا الموعد

البرلمان

رفض برلماني لتفعيل غرامة المقاطعين للانتخابات

كيرستن كنيب، صحفي مختص في شؤون الشرق الأوسط والعالم العربي

نتائج انتخابات مصر تحققها الأنظمة المستبدة

الفنان عمرو واكد

تعليق ناري لـ«عمرو واكد» عن نتيجة الانتخابات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أول رسالة للرئيس عن مقاطعي الانتخابات

ودول أوروبا..

تصعيد غير مسبوق بين موسكو وواشنطن

عرب وعالم

سيرجى لافروف
سيرجى لافروف

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تصعيد غير مسبوق من واشنطن ضد موسكو

#

روسيا تلوح بقدرتها النووية أمام بريطانيا

#

هل بدأت حرب باردة جديدة بين واشنطن وروسيا؟

#

تصريحات نارية للسفير الأثيوبي بشأن سد النهضة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، عزم بلاده الرد بالمثل على الولايات المتحدة والدول الغربية التي طردت دبلوماسيين روس، وإغلاق قنصلية واشنطن في مدينة سان بطرسبورغ.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقده لافروف مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، في العاصمة موسكو، إن بلاده ستطرد العدد ذاته من دبلوماسيي الولايات المتحدة والدول الغربية.
وأضاف أن وزارته استدعت السفير الأمريكي لدى موسكو جون هانتسمان، لإبلاغه بالخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها بلاده؛ رداً على قيام واشنطن بطرد 60 دبلوماسياً روسياً وإغلاق القنصلية الروسية في مدينة سياتل الأمريكية تضامناً مع بريطانيا في قضية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال.
وتابع: "السفير هانتسمان ومساعد وزير الخارجية سيرغي ريابكوف مجتمعان في الوزارة (اليوم)؛ للتفاهم حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ القرار الروسي بالرد".
وفي السياق نفسه، طالبت الخارجية الروسية الدبلوماسيين الأمريكيين الـ 60 بمغادرة الأراضي الروسية قبل 5 أبريل/ نيسان القادم، كما وجهت مذكرة إلى القنصلية الأمريكية في مدينة "سان بطرسبورغ" الروسية بالتوقف عن تقديم خدماتها وإخلاء المبنى خلال يومين.
وحول تفاصيل طرد 60 دبلوماسياً أمريكياً، أوضحت الوزارة أن "58 منهم يعملون في السفارة الأمريكية لدى موسكو، والاثنان الباقيان يعملان في الدائرة القنصلية الأمريكية في مدينة يكاترينبورغ".
وسبق أن أقدمت 29 دولة على طرد 146 دبلوماسياً روسياً من أراضيها خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ تضامناً مع بريطانيا في قضية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال، فيما أعلنت دول أخرى تعليق المباحثات الثنائية.
وفي 4 مارس/آذار الجاري، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل العميل سكريبال (66 عامًا)، وابنته "يوليا" (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما تنفيه موسكو. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل خرج السيسي من الانتخابات أقوى ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» "هذا ما قاله ساويرس عن الإصلاحات الاقتصادية"
» "المناوي" يرد على واقعة مانشيت "المصري اليوم"
» تصعيد غير مسبوق بين موسكو وواشنطن
» تطورات جديدة بشأن أزمة "أوبر" و"كريم"
» انتخابات مصر.. أجواء من القمع لحشد الناخبين
» ترامب: سنغادر سوريا قريباً جداً
» بالفيديو.. "مرتضى" يعود للهجوم على «سما المصري»
» مفاجأة.. «أون سبورت» تُقدم عرضًا لـ«أبوتريكة»
» بالدليل.. الطيور تستخدم جهاز (GPS )
» استطلاع: «السيسي» لم يوفّق في حواره مع «ساندرا»
» "مونشي": رفض الاستغناء عن "صلاح" غباء

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى