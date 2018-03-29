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اعتراض ثامن صاروخ باليستي في سماء السعودية

عرب وعالم

صاروخ باليستي مدمّر (أرشيفية)
صاروخ باليستي مدمّر (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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اعترض الدفاع الجوي السعودي، مساء الخميس، صاروخاً باليستياً أطلقته جماعة "أنصار الله" (‎الحوثي) على منطقة ‎جازان جنوبي السعودية، حسب قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.
ويعد هذا الصاروخ الحوثي الثامن الذي يتم الإعلان عن اعتراضه في سماء المملكة خلال 4 أيام.
كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، مساء الأحد الماضي، اعتراض 7 صواريخ بالسيتية حوثية، استهدفت 4 مدن سعودية، بينها العاصمة الرياض.
لكن شظية من الصاروخ، الذي تم إطلاقه على الرياض، واعترضه الدفاع الجوي السعودي، سقطت على منزل تقيم فيها عمالة مصرية؛ ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 3 آخرين.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014. -

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