"تواضروس": نؤمن أن يد الله تختار الرئيس

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أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أنه يؤمن بأن يد الله هي التي تختار الرئيس، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي نشأ وتربى تربية مصرية سليمة ومنفتحة، وأنه يمتلك رؤية ملتزمة ومتوازنة، وأن أقباط مصر أصبح لهم دور وتأثير خلال فترة حكمه.
وأضاف البابا تواضروس، في تصريحات خلال استقباله وفد الكنيسة الإنجيلية في مصر برئاسة القس أندريه زكي، أن لقاءه الأول مع الرئيس السيسي كان أثناء فترة تولي الإخوان مقاليد الحكم، وكان يتولى وقتها منصب وزير الدفاع، ولمس منه مدى الانفتاح الفكرى والوطنية التي يتمتع بها.
وأشار إلى أن أقباط مصر أثبتوا مدى حبهم لوطنهم مصر في مختلف المواقف والتحديات التي شهدها الوطن، وأنه في أكثر من مناسبة تم التأكيد على فكرة أن وطن بلا كنائس أفضل من وجود كنائس بلا وطن.
وقال البابا تواضروس إن التناغم الموجود بين رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي والكنيسة نعمة من عند الله، وتابع، مازحا، إنه والرئيس السيسي من مواليد شهر نوفمبر وأن الفارق في السن عامين وأسبوعين، وأن البعض قد يرجع وجود تقارب وود لتلك الأسباب.
ونوه إلى أن مصر دولة متنوعة ولها ثقل وتحتاج إلى انسان مخلص يدير أمور البلاد، وتابع أنه عندما قدم الشكر للرئيس السيسي عند افتتاح الكائدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة، قال له الرئيس «هذا حقكم»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي رجل يدرك قيمة الوقت والعمل الجاد.

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