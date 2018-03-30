"الاستعلامات": رويترز تسحب تقريرها المغلوط

30 مارس 2018 - 12:04 ص

قام ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات منذ عصر أمس باتصالات مباشرة مع المسئولين الاقليميين في وكالة الأنباء البريطانية رويترز، عقب نشرها أمس واليوم 29 مارس 2018 تقارير مغلوطة حول سير العملية الانتخابية في مصر، بحسب بيان عن الهيئة العامة للاستعلامات.

