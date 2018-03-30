"الاستعلامات": رويترز تسحب تقريرها المغلوط

قام ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات منذ عصر أمس باتصالات مباشرة مع المسئولين الاقليميين في وكالة الأنباء البريطانية رويترز، عقب نشرها أمس واليوم 29 مارس 2018 تقارير مغلوطة حول سير العملية الانتخابية في مصر، بحسب بيان عن الهيئة العامة للاستعلامات.
وعقب ذلك تلقي رشوان، من مسئولي إدارة رويترز المشار اليهم بأن إدارة الوكالة بلندن ونيويورك قد قررت سحب التقارير المشار اليها، ونشر قرار السحب من خلال كافة وسائل الإعلام التابعة للوكالة بجميع أنحاء العالم، مما يعد إقرارا من الوكالة بعدم صحة ما ورد في هذه التقارير.