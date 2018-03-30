معلومة هامة عن أزمة ملف سد النهضة

30 مارس 2018 - 12:25 ص

أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن ملف سد النهضة أحد التحديات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تبنت سياسة معينة للتعامل مع هذا التحدي قائمة على بناء الثقة والتعاون مع أثيوبيا والسودان.



وأضاف "أبوزيد"، خلال حواره مع فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بزيارة إلى أثيوبيا، وألقى كلمة أمام البرلمان الأثيوبي، منوها بأن مصر تهدف إلى الحفاظ على حق مصر المائي مع تحقيق مصلحة أثيوبيا في نفس الوقت.



وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن مصر تتعامل بكل جدية ويقظة وإيجابية مع هذا الملف، وتؤكد على أن مصر ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن الطريق طويل وليس سهل، ولكن يجب الحفاظ على الشراكة الثلاثية.

