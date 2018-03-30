» حقيقة إلغاء البنوك المصرية شهادات الـ 17%

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المصريون ـ متابعات

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قرر بنك مصر، مساء الخميس، الإبقاء على شهادة ادخار الـ17%، التي طرحها منذ نحو شهرين بدلا من الشهادات فئة الـ20% مرتفعة العائد، التي تم إلغاؤها، عقب قرارالبنك المركزي باستمرار خفض سعر الفائدة 1%.
وأكد محمد الإتربي رئيس بنك مصر أن الشهادات ذات العائد 17% التي طرحها البنك قبل نحو 6 أسابيع مستمرة ولا تغيير فيها.
وقال الإتربي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن شهادات الـ17% التي تبلغ مدتها سنة وشهادات الـ15% التي تبلغ مدتها 3 سنوات بلغت حصيلتها لدى البنك حتى الآن 11 مليار جنيه في 6 أسابيع.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت مساء اليوم خفض الفائدة على الودائع والإقراض بنسبة 1% لتصل إلى 75ر16% للودائع و75ر17% للإقراض وهو الخفض الثاني على التوالي بعد أن كان قد خفضها في اجتماعه السابق بمقدار 1%.

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