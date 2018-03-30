منافس السيسي: تركت متابعة الانتخابات علشان أتابع طائرة بنتي

30 مارس 2018 - 06:44 ص

قال المهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي ، إن سوء الاحوال الجوية تسببت في توقف الطائرة التي كانت تستقلها ابنته في شرم الشيخ مما جعله يتابع الأمر ويترك متابعته لمؤشرات فرز نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "موسى" في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم":" اطمنيت على طائرة ابنتي التي سوف تتحرك من شرم الشيخ لمطار القاهرة "، موضحا:" ان أنصاره يتابعون عملية الفرز في جميع اللجان".

وأشار المرشح الرئاسي الى انه خاض انتخابات نزيهة حرة ، مضيفا:" المشاركة كانت مختلفة على مدار الثلاث ايام وايا كانت النتيجة انا فخور بها وسعيد".



