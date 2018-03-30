  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:04 ص
بحث متقدم
مجموعة إماراتية تعتزم استثمار 2 مليار دولار في مصر

لهذا السبب تتجه الاستثمارات الخليجية إلى تركيا

مأمون فندي

مأمون فندي: لازم المواطن المصري يقول "أي"

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ

مطالب بمحاسبة محافظ كفر الشيخ بعد سبه لمقاطعي الانتخابات

موسي مصطفي موسي

منافس السيسي: تركت متابعة الانتخابات علشان أتابع طائرة بنتي

عبدالله رشدي

"ديوثٌ من يقبل على نفسه هذا الأمر"

أديب

"الإعلام المصري وقع في هذا الفخ الخطير"

"أبو زيد" يعد دراسة عن سيناريوهات مواجهة سد النهضة

معلومة هامة عن أزمة ملف سد النهضة

موسى مصطفى موسى

منافس "السيسي": هذا ما سأفعله عند مقابلة الرئيس

البنك المركزي

قرار هام من "المركزي" بشأن أسعار الفائدة

الرئيس المعزول محمد مرسي

أنباء عن تدهور صحة "مرسي" بشكل غير مسبوق

مطالب بمحاسبة محافظ كفر الشيخ بعد سبه لمقاطعي الانتخابات

آخر الأخبار

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ

أخبار متعلقة
#

محافظ كفر الشيخ لمقاطعي الانتخابات: "جاتكم ستين نيلة"

#

إقامة 7 محطات وقود متكاملة بكفر الشيخ

#

100 مصنع بتكلفة ملياري ونصف جنيه بـ100 قرية بكفر الشيخ

#

السماح بالبناء داخل مدينة كفر الشيخ حتى 12 دورًا

تقدم النائب السكندري، هيثم أبو العز الحريري  بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ضد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وذلك اثر تصريحاته الاخيرة على الهواء مباشرة بشأن الذين لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية، والتي اثارت غضبا كبيرا بين أبناء المحافظة حيث وجه حديثه للذين لم يشاركوا في الانتخابات قائلا لهم "جتكوا ستين نيلة".

وتضمن الطلب وفق ما ذكره أحد المواقع الإخبارية، إنه استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي لكلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن ما جاء على لسان محافظ كفر الشيخ، الذي أهان قطاع من الشعب المصري على الهواء مباشرة وقد تناسى تماما أنه مثلنا جميعا نعمل لخدمة هذا الشعب العظيم ونسعى لراحته، واحترامنا الكامل لكل المصريين حق أصيل لكل فئات الشعب المصري بدون تميز.

ونفى المحافظ، تصريحاته قائلا "إنها اجتزأت وأن سياق حديثه جاء أن المصريين في الخارج قطعوا عشرات الكيلو مترات للذهاب إلى الصناديق وضربوا أروع الأمثلة وتحملوا البرد والسقيع ليصلو للسفارات والقنصليات.

وأضاف المحافظ، "عندي بنت 20 سنة في الجامعة وهي أول مرة تنتخب فقولت لها لازم تروحي تنتخبي وخليت مامتها تاخدها وتروح بيها الانتخابات، عاوزين نعلمها الانتماء، وعاوزين الكل يشارك واستحالة يكون إساءتي مطلقة ليهم، الكلمة دي بالذات اتحشرت في وسط الكلام مجتش على لساني".

كما علق محافظ كفر الشيخ، على تصريحاته في مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات قائلا: "إنه لم يقصد بجملة جاتكم ستين نيلة المواطنين العاديين من أبناء الشعب الذين لم يتمكنوا من النزول والمشاركة لأسباب قهرية أو ظروف مرضية أو أمور طارئة، ولكني قصدت المتخاذلين".

ويرى برلمانيون، أن هذه التصريحات مسيئة لأبناء شعب مصر ولكفر الشيخ، وتعتبر تجاوز غير مقبول ويجب الاعتذار عنه، بينما رأى البعض الآخر أن التصريحات كانت غير مقصودة وأنها أتت من منطلق انفعاله وغيرته على بلده وتحفيزا للنزول والمشاركة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل خرج السيسي من الانتخابات أقوى ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» هذه أسباب فشل الأرجنتين بكأس العالم
» القرني: يجوز كذب الزوجة على زوجها في هذه الحالة
» "لفاتيكان"يوبخ صحفيا مشهورا أنكر "الجحيم"
» تفاصيل جديد عن واقعة "جثة الفريزر"
» رسالة موجعة من شاب تونسي قبل انتحاره بساعات
» فيديو جديد يهز المغرب
» صورة مؤلمة لابنة صانع العاب الزمالك
» إيقاف رئيس باوك اليوناني لاقتحامه الملعب بمسدس
» بريطانيا تسجل "أسوأ حالة سيلان في العالم"
» حقيقة إلغاء البنوك المصرية شهادات الـ 17%
» نتائج انتخابات مصر تحققها الأنظمة المستبدة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى