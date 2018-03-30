» صورة مؤلمة لابنة صانع العاب الزمالك

30 مارس 2018 - 07:27 ص

نشر أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، صورة لابنته عائشة بعد اصابتها بحروق شديدة .

وقال حفني عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، عن حروق ابنته :"الحمد لله ربنا يشفيكِ يا عائشة".

وحرص جمهور الزمالك ومتابعى أيمن حفنى على انستجرام على التعليق على صورة نجلته متمنيين لها الشفاء العاجل.

يذكر أن أيمن حفنى يستعد حاليا مع الزمالك لمواجهة الإسماعيلى، يوم الإثنين المقبل، فى بطولة الدورى الممتاز، بعد خروج الفريق الأبيض من بطولة الكونفدرالية الإفريقية على يد ويلايتا ديتشا الأثيوبى.