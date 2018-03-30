» رسالة موجعة من شاب تونسي قبل انتحاره بساعات

30 مارس 2018 - 07:58 ص

أقدم الأديب الشاب تونسي نضال غريبي، على الانتحار في منزله بمعتمدية سيدي عمر بوحجلة بولاية القيروان، تاركا رسالة مؤثرة يشير فيها لسبب انتحاره .

وقد اشار غريبي البالغ من العمر 32 عامًا الى رسائل عديدة ومتتالية على صفحته بفيسبوك توضح رفض عام للحياة ونفس تعيش الشك وعدم القدرة على التعايش مع العالم والمجتمع.

وقد كتب مدونون تونسيون أن عجزه عن الحصول على عمل قد يكون من الأسباب التي دعته للانتحار، في حين تكشف مدوناته الشخصية على الإنترنت، وكتاباته على السوشيال ميديا تلك الروح المتمردة والرافضة للوجود.

وفي 13 مارس غرّد نضال غريبي على موقع تويتر يكتب: "ويبقى السؤال الذي يراودني كل ليلة، يغازل إجابة تتوارى خلف النعاس، هل عشتُ اليوم كما ينبغي كي أستحق إشراقة الغد؟؟".