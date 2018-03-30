» القرني: يجوز كذب الزوجة على زوجها في هذه الحالة

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أجاز الداعية السعودي المعروف، عائض القرني، للمرأة المتزوجة أن تكذب على زوجها، وتصفه بما ليس فيه؛ من أجل إرضائه.

وقال القرني، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "الرجل يُحب المديح، ويسكر بخمر الثناء، فتعاهدي زوجك بالكلمات الطيبة المُشجعة".

وأضاف: "ويجوز لكِ أن تُثني عليه بما ليس فيه، ولو كان أبخل أهل زمانه، كأن تقولي: يا حاتم عصره، ويا فريد دهره".

وفي تغريدة أخرى، قال القرني مخاطبا الرجال: "حافظ على زوجتك التي تركت أهلها من أجلك، وضحّت ورهنت حاضرها ومستقبلها لحياتك، وإذا دخلت بيتك فسلّم، وابتسم، وامزح، وقُل كلمة جميلة، وبيتا رائعا، وأدخل الأُنس والبهجة، أسعدكما الله".

وأثارت تغريدة القرني ردود فعل واسعة، إذ اعتبرها مغردون تدخل ضمن "الخداع"، وتأصيل السلوكيات غير المحبذة بين الزوجين.

وأجمع مغردون على أن الكذب لا يحقق مصلحة مرجوة في مثل هذه الحالات، وفق قولهم.

 

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