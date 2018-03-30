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إحباط محاولة هروب 5 مساجين بقسم ثان طنطا

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أرشيفية
أرشيفية

محمد عبدالناصر

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امن الغربية

مساجين

قسم ثان طنطا

محاولة هروب

نجحت الأجهزة الأمنية وفريق من ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، من إحباط محاولة هروب 5 مساجين في الساعات الأولي من صباح اليوم، الجمعة، من سجن قسم ثانٍ طنطا الكائن بشارع الجلاء وسط تشديدات أمنية مكثفة وكردونات أمنية بمحيط القسم. 

وانتقل اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية واللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية لديوان عام القسم وتم إجراء تحقيقات موسعة حول الــ5 مساجين بعد محاولة هروب فاشلة أحبطها ضباط المباحث الجنائية برئاسة العقيد وليد الصواف وكيل فرع البحث الجنائية والرائد احمد الحجار رئيس مباحث القسم وأفراد الشرطة السريين. 

وكشف مسئول أمني رفيع المستوى في تصريحات، أنه بعد التحقيقات الموسعة حول الواقعة سنعلن عن أسماء الـ5 مساجين وتداعيات محاولة الهروب وما تم من إحباط هروبهم ونتائج التحقيقات والوقوف على معرفة آخر التطورات حول الواقعة وجارٍ مناقشة المساجين وتداعيات محاولة الهروب.


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