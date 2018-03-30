تفاصيل محاولة هروب متهمين من سجن "قسم ثانٍ طنطا"

كشف مصدر أمني، عن أن المساجين الذي حاولوا الهروب من سجن قسم ثانٍ طنطا قاموا بفتح شباك التهوية الكائن بسجن القسم المحتجزين بداخله ولكن أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة الهروب.





وأوضح المصدر الأمني، في تصريحات خاصة، أن المساجين كلهم أحداث وقاموا بكسر شباك التهوية المطل بشارع جانبي خلف القسم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وإحباط محاولة هروبهم، وتم فرض كردونات أمنية موسعة بالمنطقة لضبط المشتبه في مساعدتهم.





كان أمن الغربية، قام بإحباط محاولة هروب 5 مساجين في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة من سجن قسم ثانٍ طنطا الكائن بشارع الجلاء وسط تشديدات أمنية مكثفة وكردونات أمنية بمحيط القسم.





وانتقل اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية واللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية لديوان عام القسم وتم إجراء تحقيقات موسعة حول الــ5 مساجين بعد محاولة هروب فاشلة أحبطها ضباط المباحث الجنائية برئاسة العقيد وليد الصواف وكيل فرع البحث الجنائية والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم وأفراد الشرطة السريين.





وكشف مسئول أمني رفيع المستوى في تصريحات ، أنه بعد التحقيقات الموسعة حول الواقعة سنعلن عن أسماء الـ5 مساجين وتداعيات محاولة الهروب وما تم من إحباط هروبهم ونتائج التحقيقات والوقوف على معرفة آخر التطورات حول الواقعة وجار مناقشة المساجين وتداعيات محاولة الهروب.