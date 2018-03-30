تعرف على أسعار الدولار في 10 بنوك

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السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 30 مارس في البنوك.

وسجل في بنك مصر إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وسجل في البنك التجاري الدولي 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وفى البنك العربي الأفريقي 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه.

بينما استقر سعر صرف الدولار في بنك البركة عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، كما ثبت سعر العملة الأميركية في البنك الأهلي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.62 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأميركية ثابتًا في بنك القاهرة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضًا في بنكي الاسكندرية وقناة السويس عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.


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