» تحسن في طقس اليوم والعظمى تسجل 23 درجة

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس اليوم الجمعة 30 مارس، وبيان بحالة الطقس علي كافة الأنحاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد الأحوال الجوية تحسنا ليسود، طقس لطيف على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتنشط الرياح الشمالية الغربية المعتدلة على جنوب الصعيد وجنوب شيناء كما تنشط على شرق البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 23 درجة و14 درجة للصغرى، والإسكندرية 21 للعظمى و14 للصغرى، ومطروح 21 للعظمى و14 للصغرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف الرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.


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