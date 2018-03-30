» شاهد.. طائفة مسيحية تكفر عن خطاياها بهذه الطريقة

30 مارس 2018 - 09:50 ص

قام عدد من الفلبيين الكاثوليك، بإحياء طقوس يعتبرونها وسيلة للتكفير عن الخطايا وطلب النعم.

ويمارس المسيحيون خلال هذه الطقوس الصلب لاعتقادهم بالتعويض عن آثامهم بتعذيب النفس والجسد، لتطهير الروح والشعور بالآلام.

وقال الأسقف بابلو فيرجيليو ديفيد: "لسنا فى موقع يسمح لنا بقمعهم"، مضيفًا "لا أعتقد أن من الصواب أن نوصد أبوابنا أمامهم لمجرد انجذابهم إلى هذه الممارسات الشعبية أكثر من انجذابهم لطقوسنا الكاثوليكية التي قد يعتبرونها دخيلة أو عقلانية أكثر من اللازم".

وينهى الأساقفة الكاثوليك عن هذه الممارسة لكن بعض المتدينين يعتقدون أنها تطهرهم من الخطايا وتشفي الأمراض بل وتحقق الأمنيات.

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