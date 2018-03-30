» "ترامب" و"مبارك" اتفقا في هذا الأمر

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قال سليمان جودة، الكاتب الصحفى، إن كلا من الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب والرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك؛ جمع بينهما أمر قيادى مشترك فى تعاملهما فى إدارة  السلطة، وذلك عن طريق اختيار ترامب الأخير لعدد من الشخصيات المعاونة له فى مناصب تنفيذية لأنها الأقرب إلى تفكيره وعقليته السياسية، مثل ما فعل مبارك أثناء فترة حكمه قبل ثورة 25 يناير.

وأضاف "جودة"، خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "صباح الخير يا ريس"، أن "ترامب" اختار "جون بولتون" مستشار الأمن القومى  مؤخرًا؛ لأنه من أصدقاء إسرائيل المخلصين للغاية، ومنها أنه من أنصار الحزم الأمريكى الكامل ضد السياسة الإيرانية فى المنطقة، غير أن أهم الأسباب التى تتردد أن ترامب شاهده أكثر من مرة متحدثاً على قناة فوكس نيوز الأمريكية، التى يظهر بولتون عليها كثيراً باعتباره محللاً سياسياً، وكذلك الحال  فى اختياره  للارى كادلاو، الذى صدر قرار تعيينه كبيرًا لمستشاري الرئيس الأمريكى الاقتصاديين.. فأول مؤهلاته التى جاءت به إلى المنصب، أنه يظهر على قناة سى إن بى سى، ويحلل للمشاهدين الكثير من شؤون الاقتصاد .

واستكمل الكاتب الصحفى، قائلا: "ما فعله ترامب قام به مبارك منذ اكثر من 15 عام فكان يختار بعض المسؤولين من بين ضيوف برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذى كانت القناة الأولى تذيعه فى ساعات الصباح الأولى، وكان هو يتابعه ويتصل ببعض ضيوفه ومُذيعيه " .


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