» تفاصيل اجتماع "مرتضى منصور" بلاعبي الزمالك

30 مارس 2018 - 10:00 ص

عقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش التدريب الذي بدأ أمس على ملعب النادي في إطار الاستعداد لمواجهة الدروايش 2 إبريل القادم ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري.

وعد "منصور"، لاعبي الفريق بصرف مستحقاتهم المتأخرة خلال أقرب وقت ممكن، بعدما طالب اللاعبون بمستحقاتهم خلال الفترة الحالية، ولم يحدد في حديثه مع اللاعبين موعد محدد لصرف المستحقات.

وكشف رئيس النادي عن سر تأخير صرف المستحقات، بعدما تولت لجنة من وزارة الشباب والرياضة إدارة الشؤون المالية بالقلعة البيضاء.

وعقب انتهاء جلسته مع جميع اللاعبين عقد المستشار جلسة خاصة مع لاعبي الفريق "أحمد توفيق ومحمد إبراهيم"، لمعرفة مدى رغبتهم في الاستمرار بين جدران القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة أم لا، خاصة في ظل تمسك المدير الفني بهم.

وطلب رئيس الزمالك من اللاعبين عدم الاستماع لأي اتصالات من مسئولي الأهلي وإغلاق هذا الملف تمامًا.

يذكر أن مسئولي الأهلي كانوا قد دخلوا في اتصالات جادة مع اللاعب لمحاولة إقناعه بالانضمام للقلعة الحمراء.



