أزمة جديدة بين "السعيد" والأهلي بسبب "رامز جلال"

30 مارس 2018 - 10:00 ص

دخل اللاعب عبد الله السعيد، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، في أزمة جديدة مع الجهاز الفنى، ومسئولي النادي الأحمر؛ بسبب برنامج المقالب الشهير للفنان رامز جلال، حيث ترددت أنباء عن مشاركة اللاعب في تصوير إحدى حلقات البرنامج بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني بسويسرا وتخلفه عن البعثة التي عادت إلى القاهرة.

وشارك "السعيد" مع المنتخب في المعسكر الأخير، خلال الفترة من 20 إلى 27 مارس الجاري، وبعدها رفض العودة مع اللاعبين لمصر، وبرر الأهلي عن طريق مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، موقف اللاعب بأنه حصل على إذن وسيعود للتدريبات السبت المقبل.

ونما إلى علم الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، قبول عبد الله السعيد المشاركة في البرنامج الرمضاني لرامز جلال، والذي يتم تصويره في روسيا خلال هذه الأيام، دون علم الإدارة، وهو ما يتعارض من عقد اللاعب الجديد مع الأهلي.

ويعيش عبد الله السعيد فترة صعبة مع الأهلي، بعد ثبوت توقيعه للزمالك وتقاضي مبلغ 40 مليون جنيه، قبل إقناعه بالتراجع عن الانتقال للأبيض والتجديد مع الأهلي لمدة موسمين ونصف.

في حال تأكد مشاركة السعيد مع رامز جلال في برنامجه الرمضاني، سوف تتجدد أزمات اللاعب مع الأهلي، خاصة أن العقد لا يسمح للاعب بالمشاركة في البرامج أو الظهور التليفزيوني أو الإعلانات سواء كان ذلك بآجر أو بدون آجر.



