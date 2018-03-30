مصرع "عريس" وإصابة زوجته بغيبوبة في بني سويف

لقي عريس مصرعه وأصيبت عروسه بغيبوبة عميقة جراء استنشاقهما لغاز البوتاجاز.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة بنى سويف بمصرع عريس وإصابة زوجته بغيبوبة جراء استنشاقهما لغاز البوتاجاز بقرية بياض العرب شرق النيل بمركز بنى سويف تم نقل العريس والعروس إلى مستشفى بنى سويف العام بعد استنشاقهما لغاز البوتاجاز، وتوفى العريس عقب وصوله إلى المستشفى والعروسة في حالة حرجة، وأجرى الأطباء الإسعافات الأولية لها.