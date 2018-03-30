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مصرع "عريس" وإصابة زوجته بغيبوبة في بني سويف

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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مصرع

غيبوبة

غاز

امن بنى سويف

شرق النيل

لقي عريس مصرعه وأصيبت عروسه بغيبوبة عميقة جراء استنشاقهما لغاز البوتاجاز.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة بنى سويف بمصرع عريس وإصابة زوجته بغيبوبة جراء استنشاقهما لغاز البوتاجاز بقرية بياض العرب شرق النيل بمركز بنى سويف تم نقل العريس والعروس إلى مستشفى بنى سويف العام بعد استنشاقهما لغاز البوتاجاز، وتوفى العريس عقب وصوله إلى المستشفى والعروسة في حالة حرجة، وأجرى الأطباء الإسعافات الأولية لها.

وأوضح الدكتور هانى همام، مدير مستشفى بنى سويف العام، أن المستشفى استقبل سمر جمعة محمد 20سنة بياض العرب في غيبوبة كاملة ويوسف محمد على 25 سنة "جثة هامدة " من قرية بياض العرب شرق النيل بسبب استنشاقهما غاز طبيعي أثناء نومهما.

وتبين أن العريس والعروسة تزوجا منذ أسبوعين تحرر محضر بالواقعة وامرت النيابة بدفن جثة الزوج وطلبت تحريات المباحث.

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