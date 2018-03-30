الزمالك يسعى لضم مهاجم الوداد

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وليم جيبور
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مرتضى منصور

وليم جيبور

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات جادة، مع الليبيري وليام جبور، مهاجم فريق الوداد البيضاوي المغربي السابق، تمهيدًا لضمه إلى صفوفه في الصيف المقبل، خاصة وأنه حر حاليًا بعد رحيله عن صفوف النصر السعودي، وفقا ما نشر بـ «الصباح» المغربية.

يشار إلى أن "جيبور"، وضع شروطًا معقدة للعودة إلى الوداد مرة أخرى، حيث اشترط الحصول على راتب موسم كامل كي لا يتكرر معه سيناريو الموسم الماضي.

ورحل جيبور من النصر السعودي بعدما تم  الاستغناء عنه لتقديمه مستوى مخيب للآمال.

يأتي هذا في ظل رغبة الإدارة على تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة بعدما خرج الفريق الأول مع بطولة كأس الكونفيدرلية.  


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