"سلامة": اتحادات القبائل العربية تثير فتنة داخل الدولة

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عبد الناصر سلامة

القبائل العربية

المصرى اليوم

فتنة

قبائل نوبية

هاجم عبد الناصر سلامة، الكاتب الصحفى، وجود ما يسمى بـ"اتحادات" القبائل العربية في المحافظات المصرية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأسماء جميعها تؤكد أن هناك أمرًا ما لا يتناسب مع الدستور، الذى نص على المساواة، ولا مع الدين، الذي نص على ألا فرق بين عربى وأعجمى إلا بالتقوى، ولا مع الحالة الراهنة التى تعيشها البلاد، بل والمنطقة ككل، والتى كان محورها أولاً وأخيراً الطوائف والمذاهب والعرقيات والقبائل.

وأضاف "سلامة"، خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "هاجس القبائل العربية"، أنه على الرغم من وجود قبائل تركية وأخرى إفريقية ونوبية داخل مصر وجميعهم ذوو أنساب وشرفاء ولكن لم يقسم أحد منهم نفسه بمثل ما تفعل القبائل العربية، فالمخاوف التى يبديها البعض تتعلق بالمستقبل، لأن هذا الأمر قد يؤدى إلى بذور فتنة ما كان يجب أن تكون، سوف نفاجأ مستقبلاً بأننا أمام مرشح رئاسى للقبائل العربية، بالتالى سوف يكون هناك مرشح للقبائل النوبية، وهكذا.

وتابع: "إذا كان البعض يسعى إلى تأكيد الانتماء لهذه العائلة أو تلك القبيلة، فهو أمر محبب، إلا أن ذلك يجب أن يكون داخل هذا الإطار فقط، للتزاور والتشاور والتعارف والنسب والمصاهرة، أما أن يتعداه إلى إنشاء جمعيات واتحادات وائتلافات رسمية معترف بها من الدولة، فهو أمر خطير يجب التنبه إليه".



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