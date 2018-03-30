» الزمالك يعدل موعد سفره للإسماعيلية

30 مارس 2018 - 10:14 ص

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة إيهاب جلال، تعديل موعد سفر الفريق لمدينة الإسماعيلية، استعدادًا لملاقاة "الدروايش" الاثنين المقبل في إطار منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري.

"جلال" أرجأ السفر صباح الأحد المقبل بدلا من مساء السبت على أن يؤدي الفريق تدريباته يومي الجمعة والسبت بملعب النادي بميت عقبة.

جدير بالذكر أن الزمالك خاض ثلاث وديات خلال فترة توقف الدوري استعدادا لهذه المباراة الهامة في إطار حرصه على الحصول منفردا بالمركز الثاني.



