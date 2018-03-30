"السعيد" يقترب من هذا الفريق مقابل 50 مليون جنيه

30 مارس 2018 - 10:16 ص

دخل نادي أهلي جدة في مفاوضات جادة ونهائية حول تعاقد اللاعب عبد الله السعيد مع الفريق السعودي، بعدما أغلقت في وجه اللاعب كل سبل تسوية أزمته مع نادي الأهلي من أجل اللعب إليه.

وتشير المعلومات داخل جدران القلعة الحمراء، إلى أن النادى السعودى الذى يلعب له حاليًا مؤمن زكريا لاعب الأهلى رصد 3 ملايين دولار أى ما يقرب من 50 مليون جنيه لضم عبد الله السعيد الذى عرضه الأهلي للبيع مؤخرًا على خلفية توقيعه للزمالك قبل أن يُجدد عقده مع الأهلى.

وقال مصدر فى الأهلى، إن هناك عدة أندية أخرى في الخليج ترغب فى ضم السعيد بمقابل مالي يتساوى مع عرض أهلى جدة وربما يزيد قليلاً لكن إدارة الأهلي ترغب فى بيع السعيد لأهلى جدة حتى يعود مؤمن زكريا للقلعة الحمراء لحاجة الفريق لجهوده."بحسب موقع اليوم السابع".

وأكد مصدر مقرب من السعيد أن الأخير رحب بفكرة اللعب فى الدورى السعودى لكنه رفض التوقيع على عقود حاليا بعدما تلقى عرضا عن طريق أحد نجوم المنتخب الأول المحترفين بأوربا من إحدى الدوريات الكبرى وبمقابل مالى كبير.

وذهب المصدر إلى أن السعيد ينتظر خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسم العرض الأوروبى فإذا ما فشلت محاولاته للانتقال له سيرحل للأهلى السعودى أما إذا سارت الأمور على ما يرام بخصوص العرض الأوربي سينتقل له.



